Andrea Costa. Viaggio a San Severo per cambiare la storia

Ritorna in Puglia l’Andrea Costa, sette giorni dopo la batosta di Bisceglie. Oggi alle 18 (arbitri Lanciotti e Antimiani) i biancorossi sono di scena a San Severo dopo una settimana nella quale coach Emanuele Di Paolantonio ha voluto tenere alta la concentrazione dei suoi, aspettandosi un pronto riscatto sul campo. "Difficile non allenarsi meglio della scorsa settimana e adesso aspettiamo la conferma del campo – osserva –, spero che lo schiaffo preso a Bisceglie ci serva per fare una prestazione diversa". Una prestazione figlia dell’atteggiamento dell’Andrea Costa. "Abbiamo rivisto tutta la partita e sulla base di questo lavorato in settimana su di noi perché, pur se può sembrare un paradosso per il risultato finale, Bisceglie non ci ha mai punito realmente per errori sul piano gara ma a causa di nostri errori individuali, palle perse o rimbalzi in attacco concessi. Speriamo di far fruttare tutto questo. Se con Padova abbiamo dettato i tempi del gioco, dobbiamo tornare a farlo. Sarà difficile farlo in trasferta ma in un campionato così equilibrato sarà importante anche vincere fuori casa. E poi non vorremo tornare da queste trasferte in Puglia ancora sconfitti".

Non parla dei singoli Di Paolantonio, anche se è innegabile l’importanza di due perni come Drocker e Crespi, mancati sette giorni fa. "Sappiamo che le nostre fortune passano anche della loro performance, ma due giocatori non bastano. Serve continuità da chi ha un ruolo importante e minutaggio più alto con una costanza di rendimento, ma in generale serve l’apporto di tutti perché non siamo profondissimi". Su questo aspetto potrebbe esserci oggi il rientro in gruppo di Alex Ranuzzi, anche se non ancora sul parquet ("Ci vorrà ancora un po’ di tempo perché deve convivere col dolore della microfrattura") mentre giovedì ha rimediato una doppia scavigliata Gianmarco Sorrentino, comunque abile e arruolato. Parlando degli avversari, massima attenzione a San Severo (tre vittorie finora), con l’ex Mattia Magrini (proprio con Di Paolantonio in panchina) sugli scudi. "In casa ha vinto entrambe le partite dopo un supplementare e nei punto a punto sa gestire i palloni. Ha un terzetto di grandissima efficacia con Pierotti, uno dei migliori play del campionato, Magrini che nei possessi decisivi si esalta, e Gatto, un lungo dalla doppia dimensione. Sarà un test difficile ma noi dobbiamo pensare molto a noi stessi". Sponsor: si conferma la partnership tra i biancorossi e la GB Motors.