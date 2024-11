Angels alla ’Bombonera’. L’obiettivo è restare in alto

La vetta è lì, reale e guadagnata con un percorso netto costruito fin dall’inizio dell’anno. Santarcangelo ora vuole mantenerla e, per farlo, ha bisogno di centrare il secondo successo consecutivo fuori casa dopo quello di domenica scorsa a Falconara. Domani gli Angels saranno alla "Bombonera" di Montegranaro dove, alle 18.30 (arbitri Gregori di Vallefoglia e Righi di Pesaro), comincerà il match con una Sutor piuttosto in difficoltà in questo avvio di stagione 2024-2025. La squadra di coach Cervellini ha centrato una sola vittoria e nell’ultimo turno, il ko nella tana del Pisaurum, ha passato a fatica i 50 punti. Occhio però all’ambiente particolarmente caldo di Montegranaro e a una squadra che ha comunque alcuni giocatori che possono fare la differenza, come Savelli. Gli Angels di Santarcangelo giocheranno sapendo già il risultato dell’altra regina, Forlimpopoli, impegnata invece già oggi in casa col Guelfo nel big match di questo turno.

Viaggia in trasferta anche la Pallacanestro Titano, reduce da due successi consecutivi e in piena zona playoff. La squadra di Daniele Valentini farà visita domani alla Stamura Ancona (ore 18, arbitri Limone di Pesaro e Rutili di Porto San Giorgio), la cenerentola del girone. L’unica che, fin qui, non ha raccolto neanche una vittoria e che ha nettamente la peggior difesa del campionato con 90.2 punti subiti di media. L’occasione è ghiotta, soprattutto in previsione di un calendario che proporrà, al prossimo turno, la supersfida con Forlimpopoli.

Il programma della sesta giornata si giocano anche Forlimpopoli – Guelfo, Real Pesaro – Falconara, Urbania – Jesi, Osimo – Pisaurum e Fossombrone – Porto Sant’Elpidio.

La classifica: Santarcangelo e Forlimpopoli 10; Fossombrone e Urbania 8; Pall. Titano e Jesi 6; Guelfo, Pisaurum e Porto Sant’Elpidio 4; Falconara, Montegranaro, Real Pesaro e Robur Osimo 2; Stamura Ancona 0.

lo.za.