Angels e Titani si ritrovano. Squadre pronte a ripartire

Scaldano i motori, le formazioni del girone M di Serie C. Angels e Titans cominceranno a prepararsi domani e si ritroveranno nello stesso raggruppamento dopo anni di lontananza, con Santarcangelo precedentemente in Emilia–Romagna e San Marino nelle Marche. La novità del momento è quella in casa Titans, con Daniele Valentini a prendere il posto di Piero Millina come head coach. Valentini, tecnico della nazionale maggiore sammarinese recente bronzo agli Europei dei Piccoli Stati, condurrà il primo allenamento domani. Sarà una formazione ancor più legata al territorio rispetto agli anni passati. "La squadra avrà parecchio in comune con la nazionale, al netto di alcuni giocatori che saranno ancora impegnati in categorie superiori alla Serie C – spiega Valentini -. Il girone sarà tosto, molto competitivo. Più di quello dell’anno scorso. Sono arrivate tre squadre romagnole di spessore come Forlimpopoli, Santarcangelo e Guelfo, mentre altre formazioni non ci sono più. Il livello sarà alto". San Marino comincerà fuori casa con Jesi sabato 5 ottobre, sette giorni dopo debutto casalingo col Guelfo. Alla terza giornata subito derby con gli Angels al Multieventi". La Dulca Santarcangelo del confermato coach Serra perde Mulazzani e Conti, ma ha ancora alcune importanti colonne come Rivali, Luca Bedetti e Saltykov, oltre che i giovani Benzi, Lombardi, Mari, Rossi e Macaru. I nuovi arrivi solo le guardie Goi e Giovannelli. Gli Angels cominceranno la stagione fuori casa col Guelfo (sabato 5 ottobre), mentre la settimana successivo è previsto il debutto al PalaSgr con Porto Sant’Elpidio. Dopo il derby sul Titano, quarta giornata a Santarcangelo col Pisaurum. La regular season terminerà ad aprile. Per i Titans sabato 12 in casa con Fossombrone, per gli Angels il giorno dopo a Urbania.