Angiolini si dimette, Abc in cerca di un tecnico. Per ora squadra affidata a Mostardi e Calvani

A guidare l’Abc Castelfiorentino nella seconda fase del campionato di B Interregionale non sarà più Walter Angiolini. Il tecnico protagonista della promozione dello scorso si è infatti dimesso al termine della regular season. "Dal punto di vista professionale la mia scelta e, in generale, questa situazione, rappresenta il momento più doloroso che abbia mai vissuto – commenta l’allenatore –. Lasciare, però, è un atto di onestà e di correttezza. Provo estrema amarezza, ovviamente, è una stagione estremamente complicata per tante ragioni, ma porterò sempre con me l’emozione e la soddisfazione di aver riportato in serie B questa società e, soprattutto, terrò stretti nel cuore i rapporti umani costruiti con giocatori e staff, a cui auguro davvero il meglio". La società, visto il weekend di pausa dal campionato, si è presa qualche giorno per ponderare bene la scelta del suo successore, sono al vaglio diverse opzioni. Nel frattempo in questi giorni la squadra si sta allenando agli ordini di Mostardi e Calvani, coloro che erano gli assistenti di coach Angiolini.