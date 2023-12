Anumba protagonista con Piacenza: "Proviamo a ripeterci al Paladozza"

Un gioiello neanche troppo nascosto. In questo momento Simon Anumba è il segreto svelato di una squadra che vuole risollevarsi e che trova una colonna portante nella sua ala. Con Piacenza ha messo a referto 18 punti con 47 da due, 34 da tre e 12 ai liberi. "È stata una vittoria molto importante, ci serviva – dice proprio Anumba –. La prima di ritorno, il fatto che giocavamo in casa, ci voleva dopo la bella prova con sconfitta a Udine. Io? Ringrazio i compagni, durante gli allenamenti e in partita cerco di farmi trovare al posto giusto nel momento giusto. A volte rimango fuori dall’area, a volte piazzo quel taglio che serve, è andata bene". Ottimo rendimento da 3 per quasi tutto il primo quarto, ma anche bene quando è stato chiamato a vestire i panni del 4. La duttilità tattica del giocatore è un’arma in più per coach Dell’Agnello e per tutta Rbr. "Come dico spesso, è diverso giocare da 3 e da 4, ma alla fine neanche tanto. Da 3 forse riesco ad attaccare di più il canestro. Da 4, contro avversari magari un po’ meno veloci, l’efficacia può essere simile. Va bene comunque".

Ora l’esame si fa tosto, giovedì Rbr entrerà al Paladozza per la gara con la Fortitudo Bologna. "Vero, saremo liberi di testa ma anche molto carichi per il tipo di appuntamento – chiude Anumba –. Sappiamo che dovremo fare una partita diversa da questa con Piacenza. Entreranno in gioco molti fattori, a partire dal pubblico per finire con l’aggressività stessa dei nostri avversari. Dobbiamo partire subito forte e non farci intimorire da nulla. Farne 80 di squadra come nelle ultime due? Magari. L’idea comunque è di giocare la miglior partita possibile".