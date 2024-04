Anzola, la priorità è crescere . Moffa: "I giovani la nostra forza"

Non si può negare il fatto che la Divisione Regionale 1 sia un torneo lungo e avventuroso: 34 partite e due final four in programma 1 e 2 giugno in campo neutro. Una formula che non sembra aver trovato il favore dei più, dato che 9 squadre su 17 (a girone) finiranno il campionato senza una post-season. A raccontare questa situazione è il coach di Anzola Corrado Moffa, assieme al Voltone la squadra più in forma del momento con 4 vittorie consecutive nel girone A e che oggi alle 20,45 riceverà Reggiolo, a -2 dai bolognesi in una classifica che vede 7 squadre in 2 punti.

Coach cosa ne pensa di questa formula?

"Al di là della mia situazione, nono posto in una graduatoria cortissima, ne penso tutto il male del mondo. Ma ne prendiamo atto e andiamo avanti per provare un autentico miracolo. Dovremmo non perdere mai da qui alla fine e sperare in diverse sconfitte di chi è davanti a noi. Di buono c’è che ad oggi abbiamo gli scontri favorevoli contro Vignola e Vis Persiceto".

Cosa si poteva fare?

"Diciamo che le formule purtroppo sono sempre strane, ma credo che si potesse allagare la base playoff ad almeno 6 squadre, oltre al fatto che si potevano fare più gare infrasettimanali per non arrivare troppo lunghi".

Con quali obiettivi siete partiti?

"Ci siamo auto-retrocessi dalla vecchia C Silver e abbiamo fatto un accordo con la società per fare in modo di far giocare i nostri ragazzi, che restano il fulcro del nostro progetto. Sulla carta giocare i playoff poteva essere un obiettivo plausibile, ma vincere il campionato significherebbe mettere in difficoltà il club".

In che senso?

"Per com’è concepita la futura serie C sarebbe un incremento dei costi verticale: dalla logistica ai parametri che passano da 500 a 2500 euro. Ad oggi sarebbe impraticabile. Meglio concentrarci sui nostri ragazzi".

A proposito, come si sono ambientati in questo campionato?

"Devo dire bene, anche perché il livello del campionato è alto e volevamo che fosse una stagione a giusta misura per loro: ovvero 4-5 senior e 4-5 giovani da mescolare, che secondo me è lo spirito migliore per affrontare la serie D. Anzola aveva necessità di ricostruire la base del vivaio e sono aumentati gli iscritti, tanto che l’anno prossimo faremo due campionati Gold".

Stasera che gara ci si deve aspettare?

"Nell’ultimo periodo abbiamo trovato la continuità e la quadratura sia davanti sia dietro: fin qua il nostro basket è stato prevalentemente offensivo, per mia natura prediligo gioco veloce e tanti possessi. Questo significa che arriviamo carichi a una sfida che ci dirà tanto sul nostro futuro: è la chiave della stagione, oggi è fondamentale per capire se abbiamo speranze per i playoff".