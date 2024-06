Apl resiste 20 minuti con Curtatone. Ma coach Mazzali non si arrende:: "In casa proveremo a fare meglio»

Dura 20 minuti la resistenza della Galvi Lissone nella gara-1 di semifinale playoff contro la super-favorita Curtatone che conferma la sua imbattibilità casalinga schiantando alla distanza la squadra di Mazzali.

Che più di così forse non può fare contro una squadra senza alcun punto debole, per tutti oramai indicata come la legittima proprietaria dell’unico posto che la Lombardia ha a disposizione per la B Interregionale. Della formula medievale (ma non solo in questa categoria…) abbiamo già detto e non ci dilunghiamo. Nell’altra semifinale compie il primo passo verso l’ultimo atto Bocconi Sport Team che supera in gara-1 Bottanuco, tra l’altro l’ultima squadra (e una delle due con Gissago) capace in questa stagione di battere Curtatone.

Che rivedremo all’opera in gara dopodomani al PalaFarè per gara-2 quando la Galvi tenterà nuovamente il miracolo di fronte al pubblico amico. Poche, anzi minime, le possibilità, ma occorre giocarsele.

Come ha fatto nei primissimi minuti del match di domenica sera quando l’Apl prova (e ci riesce in parte) a sorprendere i padroni di casa con un break di 7-0 (poi 9-2) che costringe coach Romero al time-out.

Attacco rintuzzato già al 10’ (21-18) e partita tutto sommato viva ancora al 20’ (41-36) con gli ospiti ancora avanti sul 26-30 prima del break.

Poi Curtone aumenta i giri specie in difesa e per i brianzoli non c’è speranza.

Locali subito avanti di 12 lunghezze, ma è nei 10 finali che Curtatone dilaga e la Galvi deraglia fino al definitivo 87-63. "Visto così il punteggio, qualcuno potrebbe pensare a un match senza storia e invece per due quarti abbondanti li abbiamo spaventati.

Nel frangente abbiamo giocato un’ottima partita riuscendo a metterli in scacco, ma alla lunga era impensabile opporsi alla loro intensità.

Giovedì ci piacerebbe ripetere la qualità vista a Curtatone e provare a resistere qualche minuto in più…" commenta coach Mazzali.

Top scorer di gara-1 per la Galvi è stato Marinò con 16 punti. Vanno in doppia cifra Collini (13), Tomba (11) e Fiorito (10).