Apl, rimonta perfetta e 5 in doppia cifra:. Gorgonzola si arrende

Dopo un primo turno di Serie C avarissimo di soddisfazioni per la pallacanestro brianzola, si sbloccano in tre alla seconda giornata.

E viene salutata con grande soddisfazione in casa Apl la vittoria del “nuovo corso“ all’insegna dei giovani (età media abbassata di circa 6 anni rispetto all’anno scorso) e di Alessandro Galli in panchina.

Ma è servito un grandissimo quarto periodo per strappare il referto rosa.

La Nuova Argentia Gorgonzola tocca il massimo vantaggio di 12 lunghezze al 25’ ma nulla può contro la rabbiosa reazione della Galvi che piazza un quarto finale da 35 punti (contro i 15 degli avversari) e si porta a casa la vittoria numero uno dell’anno. Cinque uomini in doppia cifra per Galli a partire dai 18 punti dell’azzurro Lele Villa (foto), i 17 di Ciccarelli, i 13 di Ganna e i 10 a testa di Raffaldi e Brambilla. Non bastano al Basket Seregno i 20 punti più 9 rimbalzi di Tremolada per sbancare Busnago.

Alla fine di un match combattutissimo ed equilibrato la spunta la Fortitudo 68-65.

Finale in volata anche a Varedo dove la Eco Peg fa immediatamente valere la legge del suo campo con Somaglia; finisce 65-64 a favore dei blues.

In testa al girone le quattro squadre rimaste a punteggio pieno ovvero Pallacanestro Milano, Cerro Maggiore, Osal Novate e Cermenate.

Ro.San.