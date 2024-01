Appuntamento: oggi l’ultima partita alle 16. Il torneo internazionale Ravaglia è all’atto finale. Olimpia Milano-Orange Bassano per alzare la coppa Oggi pomeriggio, alle ore 16, Olimpia Milano e Orange Bassano si sfideranno per il titolo dell'edizione 2024 del torneo internazionale Chicco Ravaglia. Alle 14 la finale per il bronzo. Premiazioni e elezione del miglior quintetto.