Armani e Barcellona, applausi al palasport. Sono loro le favorite nel torneo della 4 Torri

Sembrano essere Olimpia Milano e Barcellona le grandi favorite per la conquista dell’Entry Level Tournament ‘Città di Ferrara’, arrivato ieri pomeriggio a metà del suo cammino dopo due giorni di vera e propria full immersion alla Bondi Arena. Il torneo organizzato dalla Despar 4 Torri e riservato alle migliori formazioni under 13 europee sta richiamando al palasport cittadino tantissimi addetti ai lavori, e così sarà fino a domani, giornata conclusiva della manifestazione. Dopo due giorni di gare sembra essere tutto apparecchiato per una finale tra Milano, detentrice del titolo, e FC Barcellona, fin qui dominatrice del torneo: le ‘scarpette rosse’ hanno surclassato prima Venezia (99-45) e poi il Bayern Monaco, mentre i catalani si sono divertiti sia all’esordio con la Stella Rossa (132-28) che nel secondo atto con l’Orange1 di Bassano (122-68). Nelle altre gare del giovedì, la stessa Bassano – nella quale sono presenti anche i ferraresi Masarati, Magnoni, Farina e Ricò – ha battuto 97-76 la Virtus Bologna, mentre il Bayern Monaco ha avuto la meglio 67-58 del Panathinaikos al termine di una partita avvincente ed equilibrata. Ieri pomeriggio, oltre ai netti successi di Milano e Barcellona, bella affermazione anche per la Virtus sulla Stella Rossa (83-68) e del Panathinaikos sulla Reyer Venezia (76-62), mentre in serata si sono giocate Stella Rossa-Bassano e Virtus-Barcellona a chiudere il programma dei due gironi. Oggi dalle 13.30 spazio alla fase ad eliminazione diretta, mentre domani la giornata sarà dedicata alle finali: quella per il primo posto è prevista alle 17.30.

4 TORRI, BENE ANCHE LE GIOVANILI. Si avvia verso il tramonto anche questa stagione per il vivaio Despar 4 Torri Ferrara. L’U20 Silver è l’unica selezione ancora in lotta per il titolo di categoria, e ha chiuso in settimana con una vittoria il girone che precede le final four, in attesa degli accoppiamenti. È tempo di bilanci invece per l’U17 Silver, l’U14 Silver e l’U19 Gold: grazie a un girone di ritorno da otto vittorie su dieci gare l’Under 17 chiude al quarto posto, mentre nel bilancio finale della stagione il gruppo Under 14 è passato da tre partite vinte e quindici perse dello scorso anno a nove successi su diciotto partite, terminando al quinto posto in classifica nella parte alta del tabellone. Si spengono infine le ultime speranze di giocarsi la Coppa Primavera per l’U19 Gold, che cede alla distanza contro la fisicità di Renazzo (73-81).

Jacopo Cavallini