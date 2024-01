Arriva la capolista. A2, Halley Thunder decisa a voltare pagina

Oggi alle 19 la Halley Thunder è impegnata in casa (PalaChemiba di Cerreto d’Esi) contro l’Aran Cucine Panthers Roseto, leader del girone B dell’A2 femminile. Sulla carta un match molto difficile per la squadra di Matelica, ma al tempo stesso stimolante, visto che proprio la Halley è stata finora l’unica avversaria in grado di battere la forte compagine abruzzese (82-84 all’andata). Roseto, infatti, a parte quel ko, ha collezionato solo vittorie: ben 14, di cui le ultime 12 consecutive. Matelica, da parte sua, è scivolata al settimo posto con 18 punti, e vuole interrompere la serie negativa di quattro ko di fila rimediate nelle ultime giornate. "Roseto è una formazione quadrata – dice coach Domenico Sorgentone –, che sta dimostrando di meritare il primato e che, rispetto alla prima parte di stagione, si è ulteriormente rinforzata con l’arrivo da Ancona di Stefania Maroglio e Serena Bona. Noi, dal punto di vista fisico, stiamo recuperando la condizione di alcune atlete, ma sotto l’aspetto mentale veniamo da un periodo non felice. Forse potrebbe essere la gara giusta, quella contro la capolista, per giocare con serenità. Poi sarà il campo a dire quello che saremo stati in grado di fare". Roseto, allenato da coach Massimo Padovano, è forte e robusto sotto ogni profilo. A livello statistico, nella squadra abruzzese, emergono le prove della centrale francese Alexandrine Obouh Fegue (14,9 punti e 14,8 rimbalzi) e delle esterne Allegra Botteghi (13,4 punti e 6,0 rimbalzi) e Liliana Miccio (13,0 punti con il 43% da tre), ma il roster - oltre a questo trio - è profondo e comprende anche l’ex di turno Sofia Aispurùa (8,4 punti e 6,0 rimbalzi). Arbitrano la partita Giustarini di Grosseto e Cieri di Ravenna. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale youtube Thunder Basket e in condivisione sulla pagina Facebook del club matelicese.

m. g.