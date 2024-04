Arriva Magro, nuovo pivot per l’Unieuro. Ecco il rinforzo: oggi firma e allenamento

Quella di sabato scorso al Palafiera è stata verosimilmente l’ultima partita disputata da Daniele Magro con la maglia della Juvi Cremona. Infatti il centro di 36 anni – saranno 37 domenica 14 aprile – è il nuovo acquisto che l’Unieuro cala sul piatto delle ultime tre giornate della fase ad Orologio, ma soprattutto sul tavolo dei playoff. Un centro esperto e vincente, quello di cui ha bisogno la squadra forlivese per presentarsi con le carte in regola all’inizio della corsa promozione, elemento necessario stante il perdurare delle difficoltà fisiche e tecniche di Giacomo Zilli.

Magro dovrebbe già allenarsi oggi pomeriggio con i nuovi compagni dopo aver messo la firma sul contratto che lo legherà al club biancorosso non solo per il finire di questa stagione, ma anche per l’annata 2024/25, condizione imprescindibile al suo trasferimento, senza poi considerare il buy-out che la società ha dovuto versare alla Juvi che, poche ore prima di Magro, aveva già perso Bernardo Musso finito a Cento. Già sabato mattina nell’ambiente biancorosso trapelava un certo ottimismo. Aggiudicandosi il giocatore nato a Padova, Forlì ha vinto anche il derby di mercato con la Fortitudo che era in prima fila fra le formazioni in corsa per cercare di accaparrarsi i servigi e le prestazioni del centro di 208 centimetri per 112 chili di peso.

Magro ieri è arrivato a Forlì e oggi, dopo aver svolto le visite mediche di prammatica, verrà ufficializzato come nuovo acquisto dell’Unieuro, quindi dovrebbe andare in palestra agli ordini di coach Antimo Martino. E conoscere di conseguenza i suoi nuovi compagni, affrontati già nella gara di sabato: fra questi spicca Daniele Cinciarini che è stato suo compagno di squadra a Pistoia nella stagione 2014/15.

Magro non era inizialmente il primo obiettivo di mercato forlivese visto che il gm Renato Pasquali, in accordo con Martino, aveva puntato il suo obiettivo su Gora Camara di Treviso. Ma – al pari di altri giocatori della massima serie – a 5 giornate dalla fine della regular season, nessuno vuole far partire giocatori: Treviso, in particolare, sta cercando di salvarsi. Così Forlì si è guardata attorno anche in A2 e Cremona è stata la società che, dopo un breve ma insistente corteggiamento, ha chiuso l’affare che ha portato Magro a Forlì.

Al di là della non più verde età, Magro è stato scelto non solamente perché un centro di valore, esperto, che sta bene fisicamente, ma soprattutto per il suo carattere vincente e la sua esperienza ad alto livello con annate vissute in formazioni di A1 e successi importanti in bacheca. Il nuovo centro dell’Unieuro ha infatti alle spalle annate in A1 con Venezia (tre), con Pistoia (cinque), con Sassari (due), con Milano lato Armani (una) ed è stato anche convocato da coach Pianigiani fra i 12 della nazionale che nel 2013 presero parte agli Europei disputati in Slovenia. Con Milano Magro ha vinto nel 2016 scudetto e Coppa Italia, mentre con Sassari nel 2019 ha portato a casa la Europe Cup e nel 2020 la supercoppa italiana, mentre con Pistoia ha conquistato la supercoppa nel 2022 e soprattutto la promozione in A1 nella stagione passata. Forlì lo ricorda, amaramente, per la sua presenza nell’Eurobasket Roma che eliminò l’Unieuro nella primavera 2021.

Insomma Magro è elemento abituato a giocare ad alti livelli, che sa come si vince e che dovrebbe rappresentare un’addizione importante per una squadra e per un gruppo che di elementi con un palmares alle spalle può annoverare solo Cinciarini e Johnson. Un rinforzo non solo da un punto di vista tecnico. Se non ci saranno intoppi, Magro dovrebbe debuttare in maglia Unieuro nella trasferta di domenica prossima a Vigevano al posto di un elemento senior che si presume possa essere Zilli, oppure Tassone.