Atletica 85, tre ori per le Master. E la squadra è seconda in Emilia

È stato un fine settimana ricco di gare per l’Atletica 85, impegnati su campi di gara indoor e nella seconda prova del campionato di società di cross. Ad Ancona, nelle gare indoor, sono arrivati buoni risultati da Sofia Tarozzi che sui 60hs ha eguagliato il suo primato personale di 9’’20. Buona prova anche per l’allieva Giorgia Battilani che con 9’’34 ha segnato il personale e il minimo di partecipazione per i campionati italiani di categoria. Nei 60m, Carolina Alvisi e Zoe Fiorentini si sono qualificate entrambe per la finale 4, non corsa da Carolina per un piccolo risentimento muscolare, mente Zoe ha chiuso in 7’’89.

A Castellarano (Reggio Emilia), invece si sono disputati i CDS di cross dalle categorie ragazzi a quelle master. Grazie ai tanti buoni piazzamenti individuali gli Allievi sono arrivati terzi nella classifica a squadre dopo due prove, mentre quella Allieve è giunta quinta: entrambe le categorie si sono quindi qualificate per la finale dei campionati nazionali di Cassino che si disputeranno il 9 e 10 marzo. Bene anche la classifica generale Cadetti e Cadette che raggiungono rispettivamente il secondo e il quinto posto dopo due prove. Tra le Master, sono arrivate le vittorie di Anna Spagnoli tra le F50, di Susi Frisoni tra le F60 e di Lucia Soranzo tra le F75. Secondi posti per Fiorenza Pierli, Nicoletta Pasello ed Eva Toccafondi. Terze invece Manuela Brasini e Gloria Venturelli.

La squadra master si è classificata seconda nella classifica generale, a soli 11 punti dalla prima. In ambito societario venerdì 26 si è svolta l’assemblea ordinaria finalizzata alle votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo di Atletica 85. Il presidente Carlo Visani ha fatto un rapido resoconto del biennio 2023-2024, sottolineando il costante aumento di iscritti ai corsi giovanili, gli ottimi risultati ottenuti dagli atleti nelle varie categorie dai più giovani fino ai master, la qualità del centro estivo da organizzato, molto apprezzato anche dall’associazione Save the Children che, nell’ambito di una collaborazione con il Comune di Faenza per l’emergenza post alluvione, ha aiutato la società a dare un supporto alle famiglie alluvionate. Da evidenziare anche il successo delle manifestazioni organizzate, a partire dal Meeting regionale Trofeo Fantinelli, la 10 km Città di Faenza, il cross regionale, numerosi appuntamenti per i giochi sportivi studenteschi, gli Athletic Games, rivolti agli alunni delle scuole medie e superiori, il Trail Dall’Olmatello ai Calanchi, il Campionato podistico faentino. Questo il nuovo consiglio direttivo: Carlo Visani presidente; Beatrice Bondi vicepresidente; Andrea Casadio segretario, Daniele Bassetti tesoriere. I consiglieri sono Luca Carugati, Pasquale De Vita, Ilaria Goni, Bruno Morigi e Francesco Panigadi.