"Attila Junior Basket: "Facciamo un bel percorso" a Teramo"

"Contro la Virtus abbiamo fatto una gara solida in attacco e in difesa. Ora, dovremo fare lo stesso a Teramo. Ma non lasciamoci ingannare dal fatto che sono in fondo alla classifica, non sarà un match facile". È il commento di Luca Sargentoni, allenatore in seconda dell’Attila Junior Basket, che non nasconde la gioia per la vittoria 85-78 del team portorecanatese sulla Virtus Civitanova nella quarta giornata del torneo di B Interregionale. È stata una boccata d’ossigeno, visto che l’Attila Junior Basket era reduce da tre sconfitte di fila. "Per 40 minuti – aggiunge – siamo stati concentrati e costanti, attaccando i loro punti deboli. E tutti i nostri giocatori scesi in campo sono andati bene. Di sicuro è un ottimo auspicio, soprattutto in vista del prossimo impegno". Ora testa alle 18 di domenica per il match a Teramo. L’Attila Junior Basket dovrà fare i conti con l’infortunio del playmaker titolare Michele Caverni, avvenuto durante il match con la Virtus Civitanova. "Le sue condizioni sono ancora da valutare. Andremo in Abruzzo – conclude – con la consapevolezza che stiamo facendo un bel percorso e stiamo esprimendo le nostre qualità".