Attila Junior Basket sfida Amatori Pescara per i Play-In Gold di serie B

"Purtroppo è stata un’altra settimana in cui abbiamo avuto diverse assenze. Per questo sarà una partita ancor più difficile, ma sarà fondamentale vincere per arrivare ai playoff". Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, si pronuncia così in attesa del match di oggi alle 21.15 sul parquet del palas Medi contro Amatori Pescara, per la decima giornata dei Play-In Gold nel campionato di serie B Interregionale. "Montanari si è fatto di nuovo male – spiega il tecnico dei portorecanatesi – e anche Rapini ha avuto un infortunio. Questo non ci permette di arrivare bene a una partita davvero importante, in quanto abbiamo avuto assenze che hanno pesato negli allenamenti svolti in preparazione del match. Ma non è la prima volta che ci troviamo in una situazione del genere e cercheremo di sopperire in qualche modo, non c’è altra soluzione". Venendo agli avversari, coach Coen non nasconde qualche preoccupazione: "Amatori Pescara è una squadra piena di energia e con percentuali molto alte nei tiri da 3 punti. Per vincere ognuno dei miei dovrà dare qualcosa in più del solito, visto che siamo in emergenza. È difficile fare calcoli, perché la classifica è corta e i due punti ci servono".