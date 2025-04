Attila Junior Basket sfida Esperia Olimpia Cagliari nei Play-In Gold di serie B

"In questa settimana abbiamo avuto diversi infortuni, mentre Cagliari non si farà sfuggire questa occasione importante, visto che è rientrata nella corsa ai playoff e ora giocherà contro di noi in casa". Piero Coen (foto), allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, si pronuncia così in attesa del match di oggi alle 18 contro Esperia Olimpia Cagliari, per la nona giornata dei Play-In Gold nel campionato di serie B Interregionale. "Nei giorni scorsi – spiega il tecnico dei portorecanatesi – abbiamo avuto Mancini e Redolf che sono stati fuori per infortunio, invece Montanari era al rientro. Insomma non arriviamo bene a questa partita e spero di recuperare all’ultimo qualcuno dei ragazzi infortunati. Cagliari è una squadra in piena ripresa e in grande salute, visto che ha battuto entrambe le compagini pesaresi del girone". Al contempo, coach Coen indica quali saranno i maggiori pericoli: "Cagliari è un cliente scomodo e ha giocatori con molti punti sulle mani tra cui Giordano e Potì, e adesso può contare pure su un nuovo lungo come Bartolozzi che fa parecchi canestri. A livello offensivo si tratta di un’ottima squadra. Speriamo che quanto abbiamo preparato per questa trasferta dia i frutti sperati".