Attila Junior Porto Recanati vince una partita spettacolare contro Pescara

Porto Recanati

86

Amatori Pescara

81

ATTILA JUNIOR : Mancini 22, Balilli, Losinski ne, Gamazo 28, Marcone ne, Cingolani 2, Redolf 13, Gulini 12, Montanari 9, Nkot Nkot ne, Anibaldi. All. Scalabroni.

PESCARA: Gangale, Palmucci 6, Serafini 11, Cocco 10, Pierucci 14, Mazzarese, Gjorgjevikj 10, Di Donato 9, Bergamo 9, Origlia 12. All. Fioravanti.

Arbitri: Jacopo Sperandini di Corridonia e Alessandra Ricci di Pedaso.

Parziali: 33-17, 18-22, 14-20, 21-22. Progressivi: 33-17, 51-39, 65-59, 86-81.

Note: nessuno uscito per 5 falli.

Una vittoria fortemente voluta e cercata dall’Attila Junior Porto Recanati che alla fine è arrivata al termine di una partita bella e spettacolare con gli Amatori Pescara che non si sono mai dati per vinti. Gli abruzzesi hanno lottato e dato filo da torcere agli avversari. A un certo momento sembrava che la gara avesse preso una piega ben precisa con i portorecanatesi che avevano accumulato un buon vantaggio. Ma nella pallacanestro mai dire mai e infatti Pescara si rifà sotto e riesce a pareggiare i conti (73-73) mettendo tutto di nuovo in discussione. La partita sale di tono a livello spettacolare e il pubblico non si annoia. I locali non si abbattono e riprendono le loro trame che permettono alla squadra di coach Scalabroni di allungare il passo e di conquistare una preziosa e meritata vittoria, frutto anche di una bella e redditizia fase difensiva.