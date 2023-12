Attila junior. "Stasera voglio vedere cinque leoni affamati» L'Attila Junior Basket di Porto Recanati affronta l'Amatori Pescara in un match valevole per la 14ª giornata di serie B Interregionale. Il coach Scalabroni sprona i suoi a riscattarsi e a riprendersi i due punti mancanti per il campionato. Saranno cinque partite decisive per capire il ruolo della squadra nel campionato.