Avanti tutta. La capolista Halley sfida Pesaro ed è decisa ad allungare il passo

È decisamente tornato il sereno in casa Halley Matelica dopo la roboante vittoria sull’Attila Junior Porto Recanati. Recuperati gli acciaccati e inserito in extremis Ivan Morgillo (foto), la squadra ha ritrovato il filo del discorso che si era interrotto prima di Natale, chiudendo al meglio un gennaio che invece era iniziato sotto i peggiori auspici. Ora, da primi in classifica, i ragazzi di coach Trullo si preparano a giocare – domani alle 18 – la seconda partita casalinga consecutiva. Al palasport di Castelraimondo arriverà infatti la Baseart Pesaro: l’obiettivo è vincere in vista del big match del turno successivo contro il Loreto Pesaro, ben più importante ai fini della partecipazione alla seconda fase. Intanto sta cercando di inserirsi al meglio l’ultimo arrivato in casa Halley, il "lungo" napoletano Morgillo, che ha debuttato positivamente contro l’Attila Junior. "Si vede che la squadra è rodata e che sta facendo un cammino importante – ha detto il giocatore –. La prima impressione è stata positiva. La bella partita disputata aiuta a far emergere di più le cose positive che non quelle negative. Ma non ho dubbi: è una formazione di altissimo livello". Vista la lunga esperienza a livello di serie B, Morgillo ha già incrociato la strada con diversi dei suoi nuovi compagni di squadra, come Riccio ad Avellino, Musci da avversario a Francavilla e in Puglia, Mentonelli tra Olginate e Jesi. "In ogni caso – conclude il neoarrivo – ciò che vedo è un gruppo compatto, di ragazzi super che stanno bene insieme".

m. g.