Avanti tutta. L’Halley stasera impegnata ad Ancona. Va blindato un posto tra le prime quattro

Alla Halley Matelica serve stasera (ore 18) una vittoria sul campo della Cab Stamura Ancona non solo per cancellare i dubbi, ma anche per blindare un posto tra le prime quattro del girone. Nel turno infrasettimanale, in cui i matelicesi hanno perso in casa contro Civitanova, c’è stato uno scossone in vetta alla classifica. Ha perso pure il Bramante in casa del Loreto Pesaro, inoltre ha vinto Senigallia. Così ora in testa al gruppo si ritrovano insieme quattro formazioni: Matelica, le due pesaresi e Senigallia, le quali hanno sei lunghezze di vantaggio nei confronti delle inseguitrici. Adesso, quindi, in casa Halley bisogna ritrovare il passo giusto per non rimanere indietro, cercando di cancellare le tre sconfitte consecutive patite nelle ultime tre gare. Al PalaPrometeo Estra, di fronte al fanalino di coda del raggruppamento, i biancorossi ci arrivano però con la spia dell’emergenza lampeggiante, viste le condizioni fisiche non certo perfette di buona parte del roster. L’unico assente sarà Mentonelli, ma acciacchi e influenza - che hanno falcidiato la squadra nell’ultima settimana - stanno presentando il conto. Insomma, non il massimo per affrontare una squadra che di gioventù e freschezza atletica fa le sue armi migliori. Guai, dunque, a sottovalutare la compagine di coach Gian Marco Petitto, che ha vinto tre delle ultime cinque partite. Un quintetto che va di corsa. Pertanto l’obiettivo dei ragazzi di coach Antonio Trullo è quello di fermarne le folate e imporre ritmo e fisicità per non esaltarne l’esuberanza. Sulla gara ci saranno aggiornamenti live nelle pagine Facebook della Halley Matelica.

m. g.