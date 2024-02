Avanti tutta. Scalabroni: "L’Attila Junior ha fatto un bel lavoro»

"Abbiamo chiuso bene davanti al nostro pubblico mostrando massima attenzione, maturità e mentalità". È la disamina di Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior di Porto Recanati, dopo la vittoria 80-59 contro il Bramante Pesaro nell’ultima gara della regular season di B Interregionale. I portorecanatesi hanno chiuso al quinto posto e gareggeranno nel girone "Play-in Silver" dove figurano Amatori Pescara, Carver Roma, Stella Azzurra Viterbo, Ferentino, Teramo a Spicchi, Pisaurum Pesaro ed Esperia Cagliari. Le prime due si qualificheranno ai playoff per la promozione in B. "Sono soddisfatto del lavoro fatto – osserva Scalabroni –, ma da marzo inizierà un nuovo campionato". Il tecnico ci tiene a "sottolineare la prestazione di Karol Losinski, un 2006 del nostro vivaio che da tre anni si allena in prima squadra e domenica ha dimostrato enormi progressi, giocando 12 minuti. Una menzione anche per il 2007 Filippo Marcone, è con noi da questo anno e si è sempre fatto trovare pronto". Quanto al nuovo girone, il primo match si svolgerà nel weekend del 2 e 3 marzo contro Cagliari. "È un girone molto equilibrato e complicato – conclude Scalabroni –. Dobbiamo essere consapevoli della difficoltà, ma anche dei nostri pregi. Solo così è possibile lavorare tutti i giorni per crescere e raggiungere l’obiettivo playoff".