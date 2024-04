Aveva 72 anni. Addio Arpaia: costruì la FulgorLibertas

Si è spento ieri, improvvisamente, Roberto Arpaia (nella foto): aveva 72 anni ed era stato direttore tecnico della FulgorLibertas. Se il suo nome sfugge a qualche appassionato più giovane è perché i ‘suoi’ anni erano stati quelli della B2 e della B1, conquistata nel 2000 (quando la Fulgor non si era ancora unita alla Libertas di via dei Mille) e poi lasciata solo nel 2010. La stagione del ripescaggio fu un momento di transizione, già in Legadue l’anno successivo rimase più defilato. Ma la lunga rincorsa a quella serie A che pareva un paradiso perduto aveva posto i presupposti proprio con Arpaia alla guida.