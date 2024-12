Aymarà Costone sfida Prato: coach Fattorini punta su entusiasmo e determinazione

Veniamo da una settimana di lavoro costante ed intenso, che nonostante la pesante sconfitta di Lucca, non ha subito sbandamenti o distrazioni. Continuiamo a lavorare per migliorare la nostra condizione tecnica e mentale per cercare di essere sempre più preparate". Sono state queste le prime parole di coach David Fattorini (nella foto) per presentare la partita dell’Aymarà Costone contro Prato, in programma questa sera al PalaOrlandi (ore 21), 11esima giornata del campionato di basket di Serie B femminile (Landi di Pontedera e Camilli di Empoli gli arbitri).

Match sicuramente probante per le costoniane: Prato ha 10 punti in classifica, dove attualmente occupa il settimo posto, 6 in più delle ragazze di Fattorini, terzultime in graduatoria. Il Costone soprattutto non vince dallo scorso 9 novembre (53-47 in casa contro Piombino) ed è reduce da 3 sconfitte consecutive. Un ciclo negativo che le senesi vogliono interrompere al più presto.

"La partita contro Prato sarà molto complicata e difficile con una squadra di alto livello tecnico e fisico, con caratteristiche importanti – ha detto ancora coach David Fattorini -. Noi cercheremo di approcciare la partita con grande entusiasmo e determinazione senza stare a vedere classifica o risultati ormai passati, ma pensando in positivo per il futuro, forti di un percorso condiviso ed un’unione di intenti tra gruppo squadra e staff che sta crescendo e diventando sempre più consolidata".

Non è la prima volta in stagione che l’Aymarà group affronta Prato: senesi e lanieri sono state avversarie del turno preliminare di Coppa Toscana lo scorso agosto quando le pratesi si imposero per 54-34. Tanto tempo fa, una condizione fisica e tecnica sicuramente diversa rispetto a oggi, l’augurio in casa Costone è anche il risultato finale possa essere molto diverso rispetto a quello registrato in estate.