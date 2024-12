Aymarà Group Costone: vittoria cruciale contro Prato, rilancio verso la salvezza

SIENA – Vittoria importantissima per l’Aymarà Group Costone: battuta al PalaOlrandi Prato per 54-47. Un risultato fondamentale per il cammino stagionale delle ragazze allenate da coach David Fattorini che, con questa affermazione, chiudono un ciclo negativo di 3 sconfitte consecutive rilanciando le proprie ambizioni di salvezza. Una vittoria che dà grande morale ed entusiasmo alla causa costoniana.

È stata di fatto la miglior prestazione stagionale per le senesi: una grande partita, giocata bene, con attenzione in difesa ed efficacia in attacco. All’Aymarà il grande merito di aver avuto subito un grande impatto sul match che ha permesso di dare un imprinting chiaro all’incontro, indirizzandolo subito sui binari giusti. Lo stesso è accaduto ad inizio terzo quarto, quando il Costone ha trovato subito l’allungo che ha portato al +12 in favore dell’Aymarà che da lì, ha gestito i tentativi di rientro delle pratesi. Era la fuga che avrebbe deciso la partita.

Oltre alla difesa, da elogiare anche le esecuzioni offensive del costoniane. Solo qualche errore di troppo non aveva consentito di andare all’intervallo lungo con un vantaggio più pesante, un fattore comunque regolato nel secondo tempo grazie ai canestri di Sofia Posta, miglior realizzatrice con 16 punti, e di Valentina Bonaccini, in doppia cifra anche lei con 11 realizzazioni messe a referto. Anche i numeri testimoniano la buonissima prestazione del Costone che ha tirato più e meglio delle avversarie, anche ai liberi.

L’obiettivo adesso per l’Aymarà è dare continuità a questo risultato. Nel prossimo turno le costoniane saranno di scena a San Giovanni Valdarno, contro il CMB: domenica 15 dicembre alle 21 la palla a due. Uno impegno da non fallire per fare un altro passo avanti in ottica salvezza, considerando che le valdarnesi sono l’unica squadra del campionato ancora ferma a zero punti in classifica.