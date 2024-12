Basket - "B" maschile. Bcl, testa-coda di Natale

Il peggior attacco del torneo, quello del Castelfiorentino, contro la seconda miglior difesa, quella lucchese. Ma, soprattutto, il classico testa-coda: l’ultima, Castelfiorentino, contro la prima della classe, Bcl. Oggi, alle 18, al palasport "Nedo Betti" della cittadina della Valdelsa (arbitri Barbarulo di Firenze e Pampaloni di Arezzo), un match per niente scontato (all’andata, ad esempio, i biancorossi si imposero 83-76 solo nel finale) e con punti pesanti.

A sette giornate dalla fine della regular season di prima fase, è necessario per tutti i club conquistare il miglior piazzamento possibile. A partire da questa ultima giornata del 2024. Poi ci sarà la sosta e si ripartirà, per Barsanti e compagni, con la gara casalinga del 5 gennaio, contro la Virtus Siena. Per Bcl la vittoria serve a mantenere la vetta della classifica e, più che altro ed importantissimo, a mantenere alto il livello di attenzione e concentrazione per un campionato che, da qui in avanti, sarà sempre più impegnativo.

Per il Castelfiorentino i due punti in palio assumono, invece, un valore assoluto, decisamente alto, portandolo quasi all’estremo significato di "vita" o "morte". Se per i castellani le speranze di salvarsi al primo giro, rientrando nelle prime sei, si sono, ormai, ridotte al lumicino, quelle di invertire la tendenza e tornare a vincere sono vive più che mai; e, farlo proprio con la prima in classifica, darebbe loro un impulso, una spinta motivazionale fortissima per affrontare le restanti partite del campionato, cercando di raccogliere più punti possibili ed avere una seconda fase più agevole.

Queste le premesse per un match complicato, di sicuro più imprevedibile di quello della scorsa settimana che il Bcl ha disputato contro l’Etrusca San Miniato.

Coach Olivieri presenta, così, la sfida in terra empolese. "La partita – dice – è molto difficile, perché “Castello” ha fame di punti e farà di tutto per cercare di portarla a casa. Con l’arrivo di Azzano è diventata più solida. Gutierrez, Corbinelli e Ciano hanno tanti punti nelle mani e Falaschi sta facendo un gran campionato".

"Purtroppo – aggiunge Olivieri – abbiamo in forse capitan Barsanti. L’obiettivo è quello di fare il massimo e di cercare di andare alla pausa natalizia con i due punti in tasca".

Fin qui il tecnico. C’è la possibilità, inoltre, vincendo, di staccare le avversarie in caso di loro défaillance, con San Miniato che riceve l’insidiosa Mens Sana e il Costone Siena in visita all’Olimpia Legnaia.

Massimo Stefanini