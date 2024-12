Basket a2 femminile. Vigarano lotta, ma la capolista. Udine allunga nella ripresa

La Pallacanestro Vigarano non molla mai. Gioca oltre due quarti e mezzo alla pari della capolista Udine, poi Cutrupi s’infortuna alla caviglia sinistra, così si passa dal 39-40 del 27’ al 39-55 del 32’. Peccato, perché le biancorosse ci avevano creduto e avrebbero meritato di più. Alla fine Udine vince 55-69 grazie a Bovenzi, Bacchini, Sasso e Gianolla.

Il primo tempo vive all’insegna dell’equilibrio, Vigarano tiene botta contro le rivali sulla carta più forti: al 7’ è 6-8, poi Bovenzi prova il primo mini allungo per le bianconere del coach Riga che, dopo 10’, si portano sul 10-16. Nella seconda frazione sale in cattedra un’incontenibile Valensin (20 punti all’intervallo lungo sui 28 complessivi della squadra), che firma prima il -3 al 13’ (16-19), poi il -1 al 17’: 25-26. Si segna poco, ma Vigarano tira meglio di Udine, nonostante il -2 all’intervallo lungo. Come successo contro Ragusa, la squadra biancorossa ha dimostrato di giocarsela pure contro la capolista Udine. Il match resta in equilibrio fino all’infortunio di Cutrupi targato 27’: 39-40. Due triple di Sasso scavano il solco fra le due squadre, Udine mette a referto il break di 0-15, Vigarano non segna praticamente per 6’ e la gara sostanzialmente finisce.