B femminile. Si chiude la prima parte, c’è Viterbo per la Feba

La Feba Civitanova alle 18 di domani riceverà la visita della Ants Viterbo per chiudere questa fase del campionato di B di basket femminile. Le civitanovesi si prepareranno poi per affrontare l’altra fase da cui usciranno le due che accederanno alle finali nazionali dove quattro team su 12 festeggeranno la promozione nell’A2 di basket femminile. Per le momò c’è voglia di chiudere con una vittoria davanti al proprio pubblico. "Lavoriamo per eliminare gli errori perché vogliamo giocare al meglio delle nostre possibilità una gara che vale anche con banco di prova per le fasi successive" commenta Katarzyna Jaworska. "Una partita difficile, aggressiva" racconta Jaworska sull’ultimo match, quello vinto contro Aprilia. "Siamo molto contente della vittoria che ci permette di continuare la stagione" aggiunge. Guadagnato il biglietto per la nuova fase, "dobbiamo prima concentrarci sul Viterbo".