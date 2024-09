Basket. Herons, alle 18 il test con il Costone Siena

Sarà il Costone Siena a tenere a battesimo la primissima versione della Fabo Herons Montecatini targata 2024. Questo pomeriggio alle 18 al PalaPertini di Ponte Buggianese si alzerà il sipario sul precampionato degli "aironi" e per testare la condizione della squadra dopo i primi tredici giorni di preparazione coach Federico Barsotti insieme al suo staff ha scelto l’ambiziosa formazione senese allenata da coach Michele Belletti, nelle ultime due stagioni alla Pielle Livorno come assistente di Marco Cardani, la quale parteciperà sì ad un campionato di categoria inferiore ma che si candida ad essere assoluta protagonista della prossima Serie B Interregionale. Nel roster della Vismederi tanti giocatori di qualità, su tutti Ferdinando Nasello, ala piccola con un passato in A2 fra le fila della Juvi Cremona e "allievo" di Barsotti a San Miniato per due stagioni, ma anche Radchenko, l’ex rossoblù Torrigiani e i gemelli Filippo e Matteo Paoli, prodotti del florido vivaio del Don Bosco Livorno. In casa rossoblù nessun riposo precauzionale: per lo scrimmage di oggi tutti gli effettivi saranno a disposizione: "Sono state due settimane di lavoro proficue – rivela soddisfatto coach Barsotti – Non ci sono stati acciacchi e abbiamo cercato di fissare alcuni concetti base a livello difensivo che testeremo contro il Costone".

Filippo Palazzoni