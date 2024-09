Basket femminile serie A1. Annullata l’amichevole dell’E-Work

Niente amichevole per l’E-Work. Il primo impegno stagionale delle faentine è saltato alle 21 di ieri sera, quando il Basket 2000 San Giorgio Mantova, formazione di serie A2, ha chiamato la dirigenza per annullare il match, comunicando di avere ben cinque giocatrici indisponibili per infortunio e di non avere il numero minimo di atlete da presentare in campo. Magari la società avrebbe potuto comunicare qualche ora prima la decisione, per correttezza verso le avversarie.

Questo colpo di scena è stato una vera beffa per i tifosi che tanto attendevano questo incontro per vedere all’opera le nuove giocatrici e dovranno attendere sabato prossimo, quando al PalaBubani l’E-Work riceverà il Jolly Acli Basket Livorno alle 18.30, pure lei squadra di A2. Le faentine sosterranno quindi una normale seduta di allenamento e magari potrebbe esserci anche Fondren, arrivata ieri pomeriggio a Faenza dopo aver risolto i problemi burocratici legati al visto sportivo. La play statunitense si sarebbe dovuta aggregare alle compagne da lunedì una volta smaltito il jet lag, ma probabilmente oggi svolgerà una seduta di lavoro fisico. Il gruppo è così al completo per la gioia di coach Paolo Seletti che è già entusiasta di come le ragazze hanno iniziato la stagione.

"Ho avuto un’ottima impressiona dellla squadra in queste prime settimane – spiega Seletti -. Mi sono piaciute la disponibilità che tutte stanno mostrando e il loro modo di allenarsi con grande impegno e determinazione. Il campo sta confermando che alleno un gruppo di giocatrici super dal lato umano, che sta lavorando con entusiasmo per trovare il miglior affiatamento il prima possibile e per conoscersi. Siamo una squadra che gioca un basket veloce e intenso e che non è timida: non abbiamo chi risolve la partita da sola e quindi dovremo farlo con la forza del collettivo, ma non è detto che sia un male. Sappiamo di non partire con i favori del pronostico, alcuni addirittura ci indicano come la peggior formazione dell’A1, ma questo non ci spaventa, perché è un gruppo che lavora tanto ed è ben predisposto". Novità nell’E-Work ci sono anche dal lato dirigenziale con l’arrivo di Roberta Resta, ex giocatrice e per anni dirigente della Virtus Bologna femminile, che si dividerà con Lucia Morsiani nel ruolo di team manager. Intanto la Lega Basket Femminile ha comunicato il calendario dell’Opening Day che si giocherà a Genova nell’ultimo week end di settembre. L’E-Work affronterà Brescia sabato 28 alle 15, match che inaugurerà il campionato 2024/25. La perdente di questa partita giocherà in casa la gara di ritorno.

l.d.f.