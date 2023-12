B Interregionale. Ancona espugna il PalaMegabox. Bramante subisce nel tiro da tre

Bramante Pesaro

58

Cab 1968 Ancona

60

BRAMANTE : Cavedine ne, Delfino 5, Crescenzi 8, Ricci ne, Sgarzini 2, Druda ne, Ferri 4, Nicolini E. 6, Centis 12, Stefani 1, Panzieri 5, Giampaoli 15. All. Nicolini M.

CAB ANCONA: Bora 1, Gallo 9, Virgili, Filippetti, Piccionne 24, D’Agnano 9, Tamboura, Barletta, Zanotto 8, Paoletti 7, Diop, Balducci 2. All. Petitto.

Arbitri: Uncini e Corradini.

Parziali: 11-24, 31-35, 43-39.

Non sarà un bel Natale per Lucio Delfino e soci. Sconfitti a domicilio dall’ultima della classe, il Cab Ancona, al termine di una partita in cui i numeri spiegano perfettamente la serata no della squadra di Nicolini. Surclassata nel tiro da tre dai giovani dorici, battuta in tutte le medie al tiro e sconfitta anche a rimbalzo. Pur reagendo nel corso del match dopo il grande avvio (4-12 e 11-24) dei verdi anconetani, l’ex-capolista non ha mai ritrovato il Lucio Delfino di questo avvio di campionato e ha perso le sue armi migliori. Intendiamoci, contro una squadra che nel primo quarto ha infilato sei bombe poteva andare molto peggio per Ferri e compagni. C’è voluto tutto l’impegno di Sgarzini, Enrico Nicolini,Centis e Giampaoli per tornare sotto fino al 36-37 e per addirittura passare in vantaggio al 30’ sul 43-39. Troppo poco per vincere tirando al 58% i tiri liberi (10 su 17) e subendo in ogni media al tiro, da due e da tre, i migliori risultati di Niccolò Piccionne, 24 punti, e compagnia. Insomma il Cab Ancona ha vinto meritatamente, ma di sicuro non è piaciuto l’arbitraggio della coppia Francesco Uncini, un primo arbitro decisamente inadeguato, e Francesco Corradini. Una serie di fischi discutibili, soprattutto nel finale, hanno pesato sulla sconfitta, peraltro meritata, del Bramante. Soprattutto un chiaro cambiamento di decisione nel finale, su una fase difensiva di Michele Ferri ha tolto ai pesaresi anche l’ultima possibilità di vittoria. Chi è causa del suo mal però pianga se stesso...

Luigi Luminati