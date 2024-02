B Interregionale. "Attila Junior da applausi, perfetta nell’ultimo quarto»

"Siamo partiti contratti soprattutto in attacco, ma abbiamo tenuto benissimo in difesa sui loro tiratori migliori come Chiorri e Benevelli, portando a casa il risultato". Esulta così Marco Raffaeli, direttore tecnico dell’Attila Junior di Porto Recanati, dopo la vittoria 44-61 in trasferta ai danni del Pisaurum Pesaro nella 21ª giornata di serie B Interregionale. I portorecanatesi rimangono al quinto posto a pari merito con Amatori Pescata (entrambe con 24 punti a testa). "Abbiamo giocato una partita molto difficile contro il Pisaurum – aggiunge Raffaeli – per riscattare la sconfitta dell’andata e prenderci altri due punti utili per la seconda fase. Nel quarto di gara finale è stato fatto il break decisivo, grazie a una difesa al limite della perfezione e alle ottime scelte in attacco. Sottolineo questa vittoria, perché eravamo in emergenza considerando che Montanari aveva fatto un allenamento in due settimane e Mancini era debilitato dopo 10 giorni di virus". Sempre il dt Raffaeli, osserva ancora: "Anche il Pisaurum era in grande difficoltà considerando l’infortunio di Giunta nel primo quarto a cui va il mio più grande augurio di pronta guarigione". L’Attila Junior tornerà in campo domenica alle 18 nel palas Medi, dove affronterà il Bramante Pesaro, per l’ultima giornata della regular season.