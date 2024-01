B interregionale. Coach Trullo: : "Un brutto Matelica contro Bramante»

Il Bramante Pesaro si conferma la "bestia nera" della Halley: due gare disputate nel nuovo campionato di serie B interregionale e due sconfitte per i matelicesi, i quali mantengono comunque la vetta della classifica con due lunghezze di vantaggio proprio sul Bramante. Però questo 2-0 in favore dei pesaresi negli scontri diretti può pesare tantissimo nella seconda fase. Ora bisogna voltare pagina in fretta perché i biancorossi di coach Antonio Trullo sono attesi da un tris di gare importanti in una sola settimana: domenica avranno un altro scontro diretto molto delicato in casa della Goldengas Senigallia, terza forza del torneo; poi, mercoledì 17 gennaio, giocheranno il derby interno contro Civitanova; infine affronteranno la trasferta ad Ancona nel successivo fine settimana. Intanto, coach Trullo ammonisce: "Se vogliamo andare fino in fondo dobbiamo giocare di squadra". Parole che esortano il gruppo a ritrovare il bandolo della matassa, dopo il ko col Bramante. "Quella di domenica – spiega il tecnico – è stata forse una delle nostre peggiori prestazioni e non ci sono scusanti. Nel quarto periodo abbiamo provato a reagire arrivando anche a -6, ma onestamente l’inerzia ce l’hanno sempre avuta in mano i pesaresi, e pure meritatamente".

m. g.