B Interregionale. Due settimane al campionato, lavori in corso per le marchigiane

Due settimane all’avvio del torneo di serie B Interregionale che inizierà sabato 28 settembre, con i match di anticipo della prima giornata prevista il giorno successivo, e le marchigiane tutte assieme nel girone E. Nel raggruppamento, a 12 squadre, oltre a sette squadre della nostra regione (Matelica, Loreto Pesaro, Bramante Pesaro, Goldengas Senigallia, Civitanova, Porto Recanati, Recanati) ci sono due abruzzesi, Teramo e Roseto, due emiliane, Castel San Pietro e Ozzano, e gli umbri del Val di Ceppo. Tutte hanno ormai iniziato a confrontarsi tra loro disputando delle amichevoli: in quelle degli ultimi giorni da sottolineare il doppio test del Matelica, una delle favorite per la promozione, che ha optato per incontri contro team di categoria superiore. Prima la squadra di coach Trullo ha ceduto in trasferta al Fabriano 90-68, riconfermando tuttavia l’incisività offensiva di Zanzottera (14 punti), già in luce nei match precedenti e di Riccio (18, come il fabrianese Carta), poi a Castelraimondo ha tenuto ancora meglio testa sabatoi sera alla General Contractor Jesi, l’altra marchigiana di B Nazionale, che ha vinto, ma di un solo punto (70-71) dopo due quarti a testa. Ancora super Zanzottera, 21 punti, per Jesi 16 di Cena.

Due partite pure per il Bramante Pesaro che a Fermignano ha vinto 63-49 contro una squadra di categoria inferiore, l’Urbania, prima di recarsi a Senigallia per l’amichevole contro una pari categoria, la Goldengas: al PalaPanzini i pesaresi sempre sabato hanno vinto 64-73 facendo il break nell’ultimo periodo contro un Senigallia – qualche giorno prima battuto anche a Recanati 76-68 – privo di capitan Giacomini. Amichevole anche per Civitanova che ha giocato 40 minuti sul filo dell’equilibrio contro il Roseto 2020, altra pari categoria, che alla fine ha prevalso leggermente 65-67. Molto bene in conclusione Loreto Pesaro e ancor più Porto Recanati, entrambe impegnate in trasferta contro due team di categoria superiore. Il Loreto ha ceduto a Ravenna 100-83 contro la squadra allenata dal pesarese Gabrielli, dopo aver lottato comunque a lungo alla pari: 14 punti di Delfino tra i pesaresi, nel Ravenna dei tanti volti noti 22 dell’ex Jesi Gay e 15 dell’ex senigalliese Brigato ma in luce pure Casoni, lo scorso anno proprio al Loreto. Ha retto ancora meglio infine il Porto Recanati contro il Fabriano, con quest’ultimo che ha vinto ma soltanto per 85-83: due quarti a testa con Fabriano che ha vinto primo e terzo (23-18 e 28-22) e Porto Recanati più incisivo in secondo e quarto (24-26 e 10-17).

Andrea Pongetti