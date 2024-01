B INTERREGIONALE. Il Loreto rinuncia a Matias Martinez

In movimento il basket mercato della serie B interregionale. La Janus Fabriano (appartenente alla serie B nazionale) ha firmato il centro Samuel Florent Nkot Nkot proveniente dall’Attila Basket Porto Recanati. Camerunense di nascita, ma di formazione italiana il pivot ha giocato con l’HSC e Petroniana Roma. Due anni a Mazzano per disputare la C Gold lombarda. Infine 11 presenze con la Raggisolaris Faenza. Ora l’approdo nella città della carta.

Mentre il Loreto basket avrebbe deciso di non firmare un nuovo straniero. In particolare l’argentino Matias Martinez, attualmente in forza alla Supernova Fiumicino con cui sta viaggiando a 11,8 punti, 4,5 rimbalzi e 1,5 assist di media a partita. Il Roseto Basket 20.20 invece starebbe per definire un contratto con Vincenzo Provenzani, play classe 1999 del Nuovo Basket Aquilano.