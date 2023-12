B interregionale. Italservice brillante. Domata Recanati

64

ITALSERVICE LORETO

72

: Mancini 16, Balilli, Losinski ne, Gamazo 16, Marcone ne, Cingolani ne, Redolf 5, Gulini 16, Montanari 8, Nkot Nkot ne, Anibaldi 3. All. Scalabroni.

ITALSERVICE LORETO: Rupil ne, Lovisotto 9, Cevolini ne, Battisti 3, Cipriani 6, Maruca 3, Obiekwe 15, Tombari ne, Tognacci 10, Foglietti D., Broglia 12, Casoni 14. All. Foglietti S.

Arbitri: Esposito e Bonfigli

Parziali: 17-25, 16-10, 15-18, 16-19. Progressivi: 17-25, 33-35, 48-53, 64-72. Usciti per 5 falli: nessuno

Grande prova di carattere dell’Italservice che si impone in trasferta contro il Porto Recanati. Il team di coach Foglietti parte subito forte, mettendo in campo precisione e fisicità e firmando già un parziale importante nella prima frazione del match. Poi c’è il ritorno dei locali che avranno in Mancini, Gamazo e Gulini tre autentiche spine nel fianco per gli ospiti: tutti chiuderanno con sedici punti segnati e percentuali importanti al tiro. Pesaro è stata comunque quasi sempre stata avanti, anche di nove punti, ma a quattro minuti dalla fine Recanati è tornata in corsa fino al sorpasso (più uno) rimettendo tutto in discussione. Ci è voluta tutta la grinta e la quadratura della formazione di coach Foglietti per rimettere le cose a posto. Una prestazione collettiva importante, impreziosita dalle prestazioni di Obiekwe (15 punti), Casoni (14) e Broglia (12). "Abbiamo disputato una partita di sostanza, dimostrando carattere – dice coach Stefano Foglietti – era importante per noi vincere per rimanere aggrappati alle prime e per proseguire il trend positivo, dopo il successo nel derby con il Pisaurum".

d.e.