B Interregionale: l’annuncio. Olimpia Castello, il nuovo coach è Mauro Zappi

Sarà il coach forlivese Mauro Zappi (foto) a raccogliere l’eredità di coach ‘Lupo’ Giordani sulla panchina dell’Olimpia Castello. Così, dopo l’uscita del tecnico che ha guidato i castellani alla fase play-in di Interregionale, risultato sorprendente per una matricola che ha quasi accarezzato i playoff per la B, in viale Terme arriva l’ex tecnico della Virtus Imola. Zappi approda in giallonero nel luglio 2022 come assistente di Marco Regazzi, che poi ha sostituito, dopo una carriera in panchina iniziata alla Virtus nel 2014 come head coach dell’U20 maschile, prima dell’esperienza con International e Andrea Costa. Oggi le strade con la Virtus si sono separate e l’arrivo a Castel San Pietro Terme sarà senz’altro un valore aggiunto per il club del presidente Massimo Ramini e del gm Danilo Francesconi, fra le figure centrali delle ultime annate nerazzurre: questo in virtù di una progettualità mirata alla crescita dei propri ragazzi. Martedì, alle ore 18, al Pala Ferrari si terrà la presentazione del nuovo tecnico.

Giacomo Gelati