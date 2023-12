B Interregionale. Palle perse e canestri facili a favore di Roseto. Così il Pisaurum ha alzato presto bandiera bianca

BASKET

83

BASEART PISAURUM

68

: Scarpone, Jovanovic 21, Klacar 4, Paluzzi, Meschini, Maretto 17, Lestini 12, Bartolozzi 2, Gobbato 24, Di Filippo ne, Cantarini 3. All. Castorina.

BASEART PISAURUM: Maiolatesi 2, Buzzone 14, Amati 5, Benevelli 11, Fabbri, Giunta 4, Vichi 8, Pipitone 5, Chiorri 14, Rossi 5. All. Surico.

Arbitri: Di Santo e Caporalini.

Parziali: 23-22, 39-42, 59-58, 83-68. Usciti per 5 falli: nessuno

"Dopo un buon primo tempo, chiuso sopra di 4, abbiamo purtroppo offerto una ripresa povera, non riuscendo neanche a salvare la differenza canestri dell’andata". Così coach Surico. Probabilmente la sosta arriva in un momento propizio, infatti il Pisaurum è sembrato completamente alle corde nella seconda parte del match, mentre nel Roseto Lestini, Maretto e Gobbato hanno segnato punti importanti. Troppe anche le palle perse per i verdearancio che hanno regalato canestri facili. Gli abruzzesi grazie agli errori degli ospiti si sono esaltati, segnando canestri senza troppo faticare. La Baseart al contrario non ha avuto vita facile nella fase d’attacco, affrontando sempre una difesa schierata e in queste condizioni poi è complicato trovare la via del canestro. "Ora il sogno che avevamo accarezzato di provare a strappare l’ottavo posto sarà meglio riporlo cassetto – aggiunge Surico – e mettere nel mirino nel prossimo futuro Pescara. Ora siamo questi, inutile farsi illusioni". Adesso arriva la pausa natalizia che sarà utile per riordinarsi le idee. Il campionato è alla terza giornata di ritorno.

b.t.