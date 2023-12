B interregionale. Pallotti: "Contro Bramante serve la migliore Virtus»

"Ci vorrà la miglior Virtus per affrontare la capolista Bramante Pesaro". Marco Pallotti, gm della società civitanovese, si riferisce al match di domani quando alle 18 la Virtus riceverà la leader. "Affrontiamo la prima della classe, una formazione – aggiunge – simile a quella dello scorso anno che è partita molto bene, si tratta di una squadra forte fisicamente con 2-3 elementi esperti". I pesaresi sono in fiducia forti dell’ottimo inizio. "Noi invece veniamo da due gare altalenanti". All’andata la Virtus ha sfiorato l’impresa. "Ma sono passati quasi tre mesi da quella gara persa all’ultimo istante. Ce la siamo giocata, però in questo momento occorre mettere sul piatto della bilancia un qualcosa in più. Ci attendiamo dai nostri elementi più importanti un apporto significativo in una partita così delicata". In settimana i giocatori hanno effettuato un test contro Porto Recanati in cui coach Schiavi ha testato anche alcuni giovani.