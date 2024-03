B interregionale, Play-In Silver. Esperia Cagliari senza scampo. Attila Junior sempre più leader

82

PORTO RECANATI

88

ESPERIA : Pili ne, Cabriolu 5, Mercenaro ne, Kucan 21, Floridia 6, Potì 12, Thima 11, Picciau 5, Locci 10, Tocco ne, Corsi 2, Sanna 10.

ATTILA JUNIOR PORTO RECANATI: Mancini, Balilli, Losinski ne, Gamazo 26, Cingolani 4, Redolf 15, Trentini, Gulini 16, Montanari 18, Anibaldi 9. All. Scalabroni.

Parziali: 18-24, 41-43, 61-68, 82-88.

L’Attila Junior Porto Recanati si fa valere anche a Cagliari dove conquista un’altra vittoria nei Play - In Silver della B interregionale di basket. La squadra di coach Scalabroni si fa apprezzare e mette sul piatto della bilancia la qualità del suo organico. Di fronte tuttavia trova un Cagliari che non si arrende e lotta. La partita è combattuta e nel finale (77-82) c’è l’allungo decisivo della formazione ospite. Poco dopo Porto Recanati usufruisce di due tiri liberi e Anibaldi fa un centro (77-83), poi Potì sfrutta un solo tiro libero (78-85). Il canestro di Gulini comincia a far pendere l’ago dalla parte dell’Attila Junior (78-85) , anche se a 50“ dalla fine Potì non si arrende (80-85). La squadra ospite gestisce bene il vantaggio e alla fine riesce anche ad allungare il passo (82-88) per una vittoria che la lancia in vetta alla classifica. Stasera la formazione portorecanatese aspetterà di conoscere il risultato della Carver Roma che al momento accusa un distacco di 6 punti.