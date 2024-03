B interregionale, playout. Tessitore: "Virtus, una gara da non fallire»

"Non possiamo sbagliare la partita interna contro Grottaferrata". È quanto dice Mario Tessitore, diesse della Virtus Civitanova, sulla gara delle 18 di domani contro i laziali per la terza giornata dei playout di basket di serie B interregionale. "Ci attende – aggiunge – un avversario di bassa classifica che metterà sul piatto tanta determinazione considerando che per loro si tratta di una sfida importantissima. Sappiamo quindi che ci attende l’ennesima finale della stagione e per di più giocando in casa non possiamo permetterci passi falsi". È chiaro che a questo punto della stagione la Virtus non deve stravolgere le sue caratteristiche. "Dovremo giocare – chiarisce Tessitore – sui nostri ritmi pensando soprattutto a noi che agli avversari". Le vittorie nelle due gare iniziali dei playout hanno elevato il morale nella squadra. "In effetti abbiamo il morale alto e soprattutto una maggiore tranquillità. Siamo reduci dalla vittoria a Isernia dove magari non abbiamo giocato benissimo ma siamo riusciti a portare a casa una vittoria importantissima".

Quel successo ha avvicinato la Virtus al traguardo della salvezza considerando che le ultime due retrocedono e la terzultima dovrà fare uno spareggio con quella del girone Sud che ha chiuso nella stessa posizione, ma è chiaro che non occorre abbassare il livello di attenzione quando mancano sei gare alla fine.

Questa la classifica: Virtus Civitanova, Basket Aquilano 12; Ancona, Pescara, Mondragone 8; Roseto 2020, Grottaferrata 6; Isernia 4.