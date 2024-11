Baby unahotels. L’Under 19 travolge Treviglio

UNAHOTELS

94

TREVIGLIO

59

UNAHOTELS: Lusetti F. 2, Selva 10, Carboni 5, Bonaretti 8, Suljanovic 25, Mainini 7, Lusetti L. 1, Emokhare 3, Deme 16, Manfredotti 10, Samb 7. All. Rossetti.

TREVIGLIO: Parravicini 5, Casati 2, Ndiaye 2, Parigi, Rossetti 5, Ronchi, Guiducci 14, Imeri 12, Bergo 7, Haidara 4, Frigerio 5, Patricelli 2. All.: Semoventa. Parziali: 22-19; 42-35; 71-42.

Terzo hurrà per l’Under 19 che batte Treviglio (0). Dopo l’intervallo, i biancorossi spingono sull’acceleratore e non lasciano scampo agli ospiti. Poker straniero sugli scudi: Suljanovic, Deme (foto), Emokhare e Samb. La squadra di Rossetti tornerà lunedì (19.45) sul parquet della Fortitudo. Antipasto di questa sfida domani alle 11.45 con la gara fra Under 15 mentre oggi alle 18.30 l’U17 gioca a Ravenna.