Baby Unahotels. Under 17 beffata in volata da Fidenza

Bilancio in parità nell’ultimo turno di campionato della cantera Unahotels. L’Under 19 (6) ha perso contro la capolista Armani (14) per 121-89, venendo distanziata poco alla volta (34-23; 69-45; 97-69 i parziali). Unahotels: Camara 9, Pastorelli 3, Suljanovic O. 29, Beltrami 1, Bonaretti 7, Mainini 3, Obayagbona 0, Deme 17, Lusetti F. 2, Abreu 13, Samb 5. All. Menozzi.

Dopo un’autentica battaglia, l’Under 17 (10) è beffata in volata da Fidenza (10) per 91-93; il prossimo turno decreterà la griglia per l’accesso, già conquistato, ai gironi per la qualificazione alla fase nazionale. Unahotels: Bardelli, Carboni 1, Deme 30, Fornasiero 9, Emokhare 2, Lusetti 6, Abreu 12, Hadzhiev 11, Manfredotti A. 9, Manfredotti L. 9, Marras, Samb 2. All. Consolini.

Facile per l’Under 15 (14) che batte Fidenza (8) 102-64; gara chiusa all’intervallo (48-23 al 20’). Unahotels: Alfieri 5, Bulgarelli 8, Cuoghi 20, Ghirardini 11, Lusvardi 3, Mammi 15, Morcavallo 9, Petacchi 14, Sabbadini 13, Scanarini 2, Taddei 2, Zampogna. All. Iemmi.

Rimane seconda l’Under 14 (10) che sbanca il parquet del Nazareno Carpi per 79-90, costruendo la vittoria nel primo tempo (33-53 al 20’). Unahotels: Barani 6, Lusuardi 4, Nanni 19, Cavandoli 2, Maestri 11, Reggiani 2, Carniato 12, San Pietro 11, Kotlar 6, Baccosi 6, Casolari 12. All. Bertolini.

Donne. Susanna Cherubini, classe 2009 di Puianello, convocata per la terza volta in stagione al raduno della selezione regionale lunedì a Modena.

c.c.