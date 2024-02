Baby unahotels. Under 19 sconfitta dall’Urania Milano

Sconfitta a pochi centimetri dal traguardo per l’Under 19: una tripla di Emanuelli a 11 secondi dal gong decide il match, regalando all’Urania Milano l’81-80, a cui i biancorossi non riescono a rispondere sul ribaltamento di fronte. Unahotels: Faye ne, Suljanovic O. 28, Beltrami 4, Bonaretti 10, Mainini 3, Obayagbona 2, Suljanovic I. 20, Yadde 7, Deme 4, Emokhare 2, Lusetti, Manfredotti. Allenatore: Menozzi.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per l’Under 17 che ha asfaltato Fidenza per 101-52 aggiudicandosi la finale per il quinto/sesto posto regionale, con la contesa già chiusa dopo il primo tempo (51-24 all’intervallo). Con questo successo i ragazzi di coach Consolini hanno staccato il pass per la fase interzonale, che partirà fra due settimane. Unahotels: Bardelli 2, Deme 26, Emokhare, Lusetti 11, Hadhziev 15, Manfredotti A. 6, Manfredotti L. 14, Marras, Samb 15, Rinaldini 2, Ghirardini. All. Consolini. c.c.