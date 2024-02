Baby Unahotels. Under 19: Varese asfaltata e 6 atleti in doppia cifra. L’U17 perde con la Virtus e poi batte la Fortitudo

Con un parziale di 31-9

nell’ultimo quarto, l’Under 19

si impone sulla Robur et Fides Varese per 108-78, mandando ben sei uomini in doppia cifra, fra cui spiccano i fratelli Suljanovic.

Questi i ragazzi scesi in campo per la Unahotels: Camara 2, Suljanovic O. 21, Beltrami 8, Bonaretti 14, Mainini 10, Obayagbona 13, Suljanovic I. 28, Yadde 10, Fornasiero, Emokhare, Manfredotti 2. All.: Menozzi.

L’Under 17 perde il recupero contro la Virtus per 82-67 poi si impone sulla Fortitudo per 84-75 grazie ad un poker in doppia cifra: Hadziev (16), Lusetti (15) Emokhare (12) e Samb (11).

La concomitante vittoria di San Lazzaro sulle V nere per 97-88 vanifica il successo reggiano; la Unahotels, infatti, è arrivata a pari punti con San Lazzaro ma è terza per differenza canestri (-11 all’andata, +2 al ritorno).

I boys di coach Consolini affronteranno il playoff per il quinto-sesto posto in regione: una vittoria vale anche l’accesso all’Interzona.

Continua a macinare gioco e successi l’Under 15 (Petacchi 19, Ghirardini 11): hurrà biancorosso su Modena per 76-52, distanziata quarto dopo quarto (16-9; 34-21; 51-36 i parziali).

Nel recupero, i baby di coach Iemmi vengono superati dalla Virtus per 93-76 ma rimangono comunque in vetta.

