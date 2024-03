Baby Unahotels. Yadde e Imran Suljanovic convocati nel Team Next Gen

I riflettori europei si tornano ad accendere sui gioielli della cantera biancorossa: Mouhamadou Yadde e Imran Suljanovic (foto), entrambi classe 2006, faranno parte del Team Next Gen, squadra Under 18 che riunisce talenti da varie squadre che non partecipano all’Adidas Next Generation Tournament, kermesse organizzata da Eurolega e che permette alle migliori squadre giovanili europee di mettersi a confronto. Dopo Momo Faye, eletto nel miglior quintetto della manifestazione nella scorsa edizione dove ha trascinato il Next Gen Team al secondo posto, ed Omer Suljanovic, presente nella fase a gironi, altri due futuri prospetti biancorossi, dunque, prenderanno parte alla prestigiosa manifestazione targata Euroleague, la cui prima fase si terrà a Belgrado questo weekend e che può essere considerata, appunto, una sorta di Eurolega giovanile. Il Next Gen Team, allenato dall’ex biancorosso Petteri Koponen, scenderà in campo oggi alle 11 contro l’EA7 Milano e alle 19 con il Maccabi Tel Aviv e domani alle 15 con la Stella Rossa Belgrado. Nella scorsa primavera, in concomitanza con le strepitose performance di Faye, la società annunciò di voler riservare uno spot da straniero per Momo.

