Bagarre per i playoff nella Divisione Regionale 2, scontri decisivi e sorprese nei campi bolognesi

Ritagli conclusivi di regular season sui campi della Divisione Regionale 2 ed è bagarre per la conquista dei primi 4 posti valevoli per i playoff a incrocio (A-B, C-D, E-F) che da inizio maggio metteranno in palio la Divisione Regionale 1. Nel girone C rallenta la corsa della Pallavicini, che perde il big match contro Medolla 76-54 (Tabellini 12) e scivola al terzo posto in una classifica avulsa che vede davanti i modenesi e dietro un clamoroso Atletico Borgo, corsaro sul campo della regina Formigine 72-80 (Gelsomini 24).

Dalle retrovie momento positivo per Zola Predosa, che nel posticipo annienta Sassuolo 47-78: in fondo alla classifica ko per i Massacramento Kings contro Scuola Samoggia (62-66).

Nel girone D soffre la capolista Peperoncino dei ‘Brochetto bros.’, che espugna il campo della Jolandina 60-63 (Bardasi 20) e conserva la leadership a +2 sulla Vis Ferrara, ok contro Consandolo. Al quarto posto soffia un vento propizio sulle vele di Calderara, che liquida Gallo 72-55 (Serra 19) e allunga la striscia positiva a 4 vittorie: gli uomini di coach Cavicchioli scalano a +2 sull’Horizon, che dovrà recuperare il derby contro Galliera.

In zona salvezza vittoria importante per la Fortitudo Crevalcore, che piega all’overtime la Pgs Corticella 79-83 con 33 punti di Cremonini: per i padroni di casa 17 punti a testa per Albazzi e Tolomelli. Sorride all’overtime anche il Village Granarolo, di misura contro i Diablos Sant’Agata 59-58. A chiudere il quadro c’è il girone E, capitanato dalla regina Navile, che nel big match al vertice espugna il campo della Pgs Ima 67-68 (Baldazzi 21; Rossi 18) e si porta a +4 sui biancoverdi.

Ne approfitta così il 40068 Pizza & More, che dilaga sul campo di Medicina 2007 54-99 (Bacci e Castellari 9; Mengoli 25) e si avvicina a -2 dal secondo posto. È sfida a 5 per il quarto posto, attualmente occupato dalla Pgs Bellaria, bene contro il 2000 San Mamolo 65-75 grazie ai 18 punti di Pierini), a +2 sulle inseguitrici. Fra loro sorridono solo Sb Ozzano, 70-67 nel derby contro Ellepi-Stars, e Cmb Arcoveggio, 77-55 contro Tatanka Balconcesto Imola.

Giacomo Gelati