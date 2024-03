Bama fa ancora harakiri

JUVE PONTEDERA

56

BAMA ALTOPASCIO

53

JUVE PONTEDERA: Ferrati, Regoli 13, Lucchesi 2, G. Maltomini 10, A. Maltomini 2, Raugi 12, Chidera Iffechuwku, Doveri, Granchi 5, Lazzeri 10. All.: Parcesepe.

BAMA ALTOPASCIO: Falchi 6, Cannone 6, Bonfanti, Bini Enabulele 10, Galligani 5, Torrigiani 11, Covino 3, Donati 2, Barbarosa 6, Doveri 4. All.: Traversi.

Arbitri: Profeti e Giachi.

Note: parziali 15-15, 29-31, 41-45.

PONTEDERA - Tendenze masochiste a farsi male. Sportivamente parlando. Dopo le prime vittorie, due harakiri clamorosi: prima contro Carrara, l’ultima della classe in casa; poi mercoledì sera. Ripetersi sembrava difficile, anche perché di solito, stile Torino Calcio, il vecchio cuore rosablu, spesso, alimentava buone prestazioni dopo le sconfitte più amare, anche grazie al condottiero Sergio Guidi, il presidente alla Anconetani capace sempre di risollevare l’ambiente.

Dopo la partita, proprio il numero uno della franchigia di Altopascio ha commentato (tutto scritto nero su bianco sul sito del club): "In questa partita, sottolineo questa di Pontedera, roster e staff tecnico si sono dimostrati decisamente non all’altezza dello standard minimo per la serie “C”".

"C’è, comunque, da fare i complimenti a Pontedera che, pur non facendo mai canestro come noi – ha aggiunto Guidi – ha ringraziato per il regalo pasquale ricevuto sotto forma di palloni persi in serie. Non lasciandosi sfuggire l’occasione di mettere le mani sul match. Adesso siamo al 90% ai play-out. A meno di una serie di due vittorie su due e risultati favorevoli da altri campi. Pura utopia, al momento. Doveroso fare i complimenti anche, anzi, soprattutto, ai sostenitori altopascesi che non fanno mai mancare il loro appoggio, anche fuori casa, pure in partite brutte come questa. Loro hanno dimostrato di essere ampiamente di categoria".

Parole durissime di Guidi che, comunque, esclude ribaltoni tecnici.

La partita? In equilibrio per 30’; poi il team di Altopascio conquista 8 punti di vantaggio, 49-41 che, in una gara dal punteggio così basso, di solito è decisivo. Mancano 6’36’’: da lì in poi i rosablu segnano solo 4 punti. Il parziale di Pontedera è di 15 a 4. Tutto ciò sommato al non accorgersi degli zero falli sul tabellone contro i 4 avversari, in odore di bonus. Palloni persi, attacchi asfittici e Pontedera la ribalta: 55-50. Sembra finita, ma una tripla di Falchi riapre tutto. Zero su due dalla lunetta per i padroni di casa e Barbarosa che fallisce la tripla del possibile supplementare a 2’’ dalla fine.

Mas. Stef.