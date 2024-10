Banco di prova per la Folgore Fucecchio. Dopo l’ultimo ko è necessaria una scossa

Riscattare il brutto ko di domenica a Montevarchi e mettere in saccoccia i primi due punti della stagione. Ecco gli obiettivi della Folgore Fucecchio per la sfida di domani alle 18, che gli vedrà ospitare il Bottegone Basket 2001 nella terza giornata del girone B della conference nord ovest di Serie C Unica. Entrambe le compagini hanno perso le prime due gare e l’incrocio è una sorta di primo scontro diretto in chiave salvezza. Finora i pistoiesi hanno mostrato importanti cali di concentrazione nelle performance offerte finora ad Agliana e in casa contro Valdisieve, partite comunque perse con poco scarto, ma anche buone soluzioni offensive. Quindi per la squadra di coach Pistolesi, che dovrà dimostrare principalmente di essersi scrollata di dosso la non-prestazione di Montevarchi, sarà comunque un bel banco di prova per valutare la propria crescita dopo un’altra settimana di lavoro in palestra. Ai biancoverdi servirà tanta intensità difensiva e maggior lucidità nelle scelte offensive. Arbitrano Giachi di Firenze e Gigoni di Livorno.