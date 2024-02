Barattini "Virtus, gruppo coeso e vincente"

Nelle ultime settimane la metamorfosi della Virtus Imola è stata evidente.

Tolto Ozzano la squadra giallonera è sempre cresciuta a livello di prestazioni e soprattutto di risultati. Cinque vittorie di fila non si ottengono per caso e sono coincise con il periodo in cui è cominciata a vedersi la mano di Mauro Zappi.

Contestualmente, visto anche le difficoltà, il tecnico della V imolese ha affidato le chiavi della squadra a Marco Barattini. L’ex ozzanese e cavallo di ritorno a Imola, ha visto aumentare il suo minutaggio nelle settimane in cui stava maturando l’addio di Balciunas: "Di recente – commenta Barattini – abbiamo avuto tutti un buonissimo rendimento e siamo riusciti a colmare le assenze che si sono presentate sul nostro cammino. Fare cinque vittorie di fila è un grandissimo traguardo raggiunto dalla Virtus. Non è stato difficile perché siamo un bellissimo gruppo dove ognuno di noi aiuta l’altro e per questo motivo cerchiamo di andare oltre le difficoltà". L’arrivo di Luca Valentini potrebbe portare un’alternanza in regia, o quando i casi lo richiederanno, coach Zappi ha l’opzione di giocare con il doppio play: "Quando si tratta di questioni tattiche e di domande su questo tema, spetta all’allenatore dare una risposta. Da parte mia posso solo dire che non ci snaturiamo, ma che Luca ci darà una grande mano sia in attacco che in difesa".

Una nuova testa in regia e una bocca da fuoco in attacco. La nuova Virtus ora avrà più opzioni. I gialloneri però sono reduci dalla sconfitta nel derby di sabato: "A Ozzano ci sono stati una serie di fattori che hanno indirizzato la gara. Per prima cosa hanno giocato una grande gara loro e noi abbiamo fatto un match sottotono, forse si è accesa la spia della riserva, fatto sta che potevamo fare meglio tutti".

E’ una Virtus che attualmente ha una buona posizione in graduatoria: "L’obiettivo rimane sempre quello della salvezza, dobbiamo guardarci dietro perché Padova e Vicenza stanno correndo forte. Pensiamo a mantenere la categoria, se verrà qualcosa di più tanto meglio, vedremo".

Intanto domenica, alle ore 18, gli imolesi faranno visita a Ruvo di Puglia: "Andiamo in casa della prima della classe dopo avere avuto uno stop a Jesi, cercheranno di aggredirci, noi dobbiamo fare la nostra gara cercando di andare dove vogliamo noi. Sarà tosta, però ci metteremo tutto noi stessi per fare la migliore partita possibile".