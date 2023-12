Barsotti non fa drammi: "Abbiamo mostrato forza"

Per pochi centimetri il miracolo di Natale non si è verificato. La Fabo Herons Montecatini senza Chiera e con Lorenzetti che ha giocato praticamente su una gamba è andata ancora una volta oltre i propri limiti, ha raschiato il fondo del barile delle proprie riserve di energia ed è riuscita a tenere testa ad una Pielle Livorno da 93 punti, recuperando dopo essere finita addirittura a -13 e guadagnandosi pure il tiro per vincere il match a tre secondi dalla fine.

Alla fine il jumper di Arrigoni ha sbattuto sul ferro, ma nonostante la prima sconfitta in casa coach Federico Barsotti davanti ai taccuini ha avuto parole al miele per tutti i suoi giocatori, e non poteva essere altrimenti: "La gara che abbiamo fatto va al di là dei numeri e delle statistiche – spiega il tecnico –, non pensavo che i ragazzi avessero l’energia per competere fino in fondo contro una squadra come la Pielle Livorno dopo la settimana assurda che abbiamo vissuto, sono veramente stupefatto. Per come si era messa la gara e per come stavamo dovevamo perdere di 20 punti, invece non so come i ragazzi hanno trovato la forza per rimanere aggrappati al match e alla fine abbiamo rischiato anche di vincerla. Sono veramente orgoglioso di far parte di un gruppo così coeso e con tali attributi, siamo andati vicinissimi a mantenere l’imbattibilità casalinga in campionato per tutto l’anno solare e non è un tiro che entra o che esce a determinare lo spessore del lavoro che stiamo facendo: le tante vittorie hanno mascherato le difficoltà che abbiamo avuto, che sono state enormi. Quindi mi sento di fare i complimenti alla mia squadra, è stato un 2023 veramente eccezionale".

E il 2024 potrebbe iniziare col botto, perché gli "aironi" restano pienamente in corsa per la qualificazione alle final four di Coppa Italia di Serie B: vincendola prima gara del nuovo anno a Crema, nonché ultima del girone di andata, sarebbero ufficialmente alle "finals" del 16-17 marzo a Roma: "Per noi ciò che resta da giocare della regular season si divide in due parti: sedici gare le abbiamo già disputate, ne rimangono diciassette e una, perché quella contro Crema del 7 gennaio per noi è come una finale – ammette Barsotti –; ce la siamo guadagnata con il sudore, con l’orgoglio, andando oltre i nostri limiti: non sto a pensare alle combinazioni, so che se vinciamo siamo qualificati alla Coppa Italia, per cui daremo l’anima per cercare di centrare questo traguardo che sarebbe importante per noi, per la società, per i tifosi e per la città".

Filippo Palazzoni